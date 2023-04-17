Резников извинился перед Турцией за слова о потерях ВСУ в войне и жертвах землетрясения
Министр обороны Алексей Резников извинился за свое интервью, где он сказал, что потери ВСУ меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, он искренне приносит свои извинения всем в Украине и Турции, кого оскорбили его комментарии о потерях.
"Украинцы симпатизируют турецкому народу. Мы понимаем, каково это — хоронить тысячи невинных людей — друзей и соседей", — сказал Резников.
Он отметил, что благодарен Турции за непоколебимую поддержку и твердую позицию относительно временно оккупированного Крыма с начала войны РФ против Украины.
Ранее в интервью изданию La Razon Резников заявил, что потери Сил обороны в войне против России меньше количества погибших от недавнего землетрясения в Турции.
"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — сказал тогда министр.
По данным турецкого агентства Анадолу, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 000 человек.
- 6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,7. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, эти землетрясения стали самыми мощными с 1939 года. Разрушены или серьезно пострадали в результате землетрясений более 160 000 зданий.
- 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери россиян значительно выше, чем у Украины, а Альянс не должен допустить замораживания войны.
- По состоянию на 16 апреля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла 182 070 военных убитыми.
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