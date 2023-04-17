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Резников извинился перед Турцией за слова о потерях ВСУ в войне и жертвах землетрясения

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 11:12
Резников извинился перед Турцией за слова о потерях ВСУ в войне и жертвах землетрясения - Фото
Алексей Резников (Фото: ОП)

Министр обороны Алексей Резников извинился за свое интервью, где он сказал, что потери ВСУ меньше, чем количество погибших от землетрясения в Турции. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он искренне приносит свои извинения всем в Украине и Турции, кого оскорбили его комментарии о потерях. 

"Украинцы симпатизируют турецкому народу. Мы понимаем, каково это — хоронить тысячи невинных людей — друзей и соседей", — сказал Резников.

Он отметил, что благодарен Турции за непоколебимую поддержку и твердую позицию относительно временно оккупированного Крыма с начала войны РФ против Украины. 

Ранее в интервью изданию La Razon Резников заявил, что потери Сил обороны в войне против России меньше количества погибших от недавнего землетрясения в Турции.

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — сказал тогда министр.

По данным турецкого агентства Анадолу, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 000 человек.

Читайте также: Резников: Генштаб справляется с компенсацией потерь, новая мобилизация не требуется

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война землетрясение Турция потери
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