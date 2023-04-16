Ответ Резникова о потерях Сил обороны: Меньше, чем погибших от землетрясения в Турции

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос о потерях украинских военных – меньше, чем погибших от землетрясения в Турции. Об этом Резников сказал в интервью La Razon.

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"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – сказал министр обороны.

Резников подчеркнул, что главная задача Украины – сохранить жизни солдат, а Россия использует своих как пушечное мясо.

"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки членов группы Вагнера, наемников и бывших уголовников. Это варварство", – рассказал глава Минобороны.

По данным турецкого агентства Анадолу, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 000 человек.

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Наталія Медведєва

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