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Ответ Резникова о потерях Сил обороны: Меньше, чем погибших от землетрясения в Турции

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 14:23
Ответ Резникова о потерях Сил обороны: Меньше, чем погибших от землетрясения в Турции - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос о потерях украинских военных – меньше, чем погибших от землетрясения в Турции. Об этом Резников сказал в интервью La Razon.

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – сказал министр обороны.

Резников подчеркнул, что главная задача Украины – сохранить жизни солдат, а Россия использует своих как пушечное мясо.

"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки членов группы Вагнера, наемников и бывших уголовников. Это варварство", – рассказал глава Минобороны.

По данным турецкого агентства Анадолу, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 000 человек.

Читайте также: Резников: Генштаб справляется с компенсацией потерь, новая мобилизация не требуется

Наталія Медведєва
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