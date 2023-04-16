Ответ Резникова о потерях Сил обороны: Меньше, чем погибших от землетрясения в Турции
Министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос о потерях украинских военных – меньше, чем погибших от землетрясения в Турции. Об этом Резников сказал в интервью La Razon.
"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", – сказал министр обороны.
Резников подчеркнул, что главная задача Украины – сохранить жизни солдат, а Россия использует своих как пушечное мясо.
"Это тактика мясорубки. Им все равно. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки членов группы Вагнера, наемников и бывших уголовников. Это варварство", – рассказал глава Минобороны.
По данным турецкого агентства Анадолу, число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 000 человек.
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- 4 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потери россиян значительно выше, чем у Украины, а Альянс не должен допустить заморозки войны.
- По состоянию на 16 апреля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла 182 070 военных убитыми.
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