Резников – мировым лидерам: Время уходит. Покажите, что не боитесь противостоять злу

В авторской статье "ООН помогает российским военным преступлениям" для The Wall Street Journal министр обороны Алексей Резников написал, что после этой войны должна быть новая архитектура глобальной безопасности. Ее, однако, невозможно будет выстроить без победы Украины, отметил он, призвав мировых лидеров проявить волю и не запятнать свою репутацию ее отсутствием.

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Приводим полный перевод обращения главы Минобороны.

"Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в Украину. Свободный мир должен дать отпор.

Мир ужаснулся массовым убийствам невинных мирных жителей в Буче. Российские солдаты нарушали все существующие правила и законы войны, насилуя детей, истязая женщин и мужчин, расстреливая их в стиле казней. Аналогичные преступления были совершены в Харькове, Мариуполе, Чернигове и Краматорске, где российские войска выпустили баллистическую ракету "Точка-У" по железнодорожной станции, где находились 4000 мирных жителей, в основном женщины и дети.

Среди жертв войны России с Украиной была и послевоенная система глобального порядка и безопасности. Россия сделала все, для предотвращения чего были созданы международные институты безопасности.

Как СБ ООН, в котором Москва имеет постоянное место, может выполнить свою миссию по поддержанию мира? Какая безопасность и сотрудничество возможны на континенте, когда одно государство-участник ОБСЕ напало на другое и убило тысячи мирных жителей?

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Эти организации потерпели неудачу. Как и Лига Наций до них, они должны быть заменены новым и более эффективным набором международных институтов, способных служить интересам всех стран, а не только великих держав.

Архитектура этой новой системы должна основываться на опыте Украины. В 1994 году мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире, надеясь, что подписи мировых лидеров под документом что-то значат. Но в апреле 2008 года Германия и Франция заблокировали вступление Украины в НАТО. Кремль принял это во внимание. В августе 2008 года Россия вторглась в Грузию – и мир закрыл на это глаза. В 2014 году Россия напала на Украину – и мир решил не вмешиваться. Теперь российские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир не в силах это остановить.

Все это можно было предотвратить. Если бы Запад ввел против России превентивные санкции и предоставил Киеву достаточное количество оборонительных вооружений, в первую очередь систем ПВО и ПРО, сегодня были бы живы десятки тысяч украинцев.

Реакция Запада на вторжение была слишком медленной. Как сказал президент Владимир Зеленский, глобальный ответ на кризис такого рода должен быть незамедлительным, в течение 24 часов, а не через недели или месяцы. Любой агрессор должен понести необратимое наказание через механизм превентивных мер — так называемых отсроченных санкций, которые могут быть утверждены в мирное время и вступать в силу автоматически.

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Агрессия России против Украины привела к появлению почти четырех миллионов беженцев. Мы находимся на грани глобального продовольственного кризиса, который может дестабилизировать ситуацию в Африке и на Ближнем Востоке. Если Россию не остановить, кризис будет только нарастать, втягивая соседей и способствуя развалу экономик.

Мы всегда слышим отголоски прошлого в настоящем. Никогда не любил предателей и тараканов. Даже когда был ребенком, оба наполняли меня отвращением. Со временем я смирился с тараканами и больше не обижаюсь на их существование, но мои чувства к предателям не изменились. Это основа того, кто я есть, и многих людей вокруг меня в эти дни. Вы не можете отказаться от своего слова. Вы не можете сбегать, когда ваша страна нуждается в вас. Ты не можешь предать своих друзей.

Ежедневно я делаю десятки звонков, общаясь с друзьями и коллегами из разных стран. Мне очень хочется верить, что у всех, с кем я разговариваю, есть ценности, которым они не изменяют ни при каких обстоятельствах. Если вы считаете дружбу одной из таких ценностей и считаете себя другом Украины, пожалуйста, поймите, что время уходит. Нам нужна ваша помощь, и она нужна нам сейчас.

В первую очередь нам нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что это оружие можно быстро получить из разных стран. Все, что для этого нужно, — это воля. Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что не боитесь противостоять злу. Нам также необходимо полное глобальное эмбарго на российскую нефть и газ. Нам нужны реальные санкции против российской банковской системы и торговли.

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Если вы нам все это дадите, через несколько месяцев российские оккупанты в Украине исчезнут. Если нет, то война затянется, а террористическое государство РФ разрушит репутацию мировых лидеров и побудит других проходимцев испытать свои силы. Пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится на Украине.

Победа Украины — единственный результат, который заставит Россию пересмотреть свою стратегию агрессии. Мы можем сделать это. Мы уже доказали свою храбрость. Нам просто нужны инструменты. Как только работа будет выполнена, мы сможем приступить к важному делу построения новой архитектуры мировой безопасности, свободной от структурных дефектов прошлого".

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия нанесла ракетные удары по территории Украины и начала полномасштабное вторжение.

Силы обороны на 21 апреля уничтожили около 21 200 российских военных и тысячи единиц военной техники.

5 апреля президент Зеленский заявил о беспомощности Совбеза ООН по Украине: "Сделайте что-то или самораспуститесь".

21 апреля Кремль отверг перемирие на Пасху: украинский дипломат показал видео ответа оккупантов.

Евгений Пилипенко

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