Резников о демилитаризации Минобороны: создадим аналог агенства НАТО по закупкам
Минобороны трансформируют в гражданское ведомство, которое будет заниматься административными вопросами. Демилитаризация должностей уже началась, а военным блоком будет заниматься Генштаб, сказал 3 декабря в Раде министр обороны Алексей Резников.
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"Среди первоочередных мер – построение эффективной прозрачной системы закупок. Мы планируем создать в Минобороны аналог Агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок (NSPA)", – отметил чиновник.
По словам Резникова, структурно новое ведомство будет разделено на две части. Первая будет "производить закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения", вторая займется обеспечением – "питание, топливо, вещевое снабжение и другое".
Министр добавил, что в Минобороны проведут цифровую трансформацию – внедрение "систем ERP для управления ресурсами и бизнес-процессами" (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия – ред.). В следующем году планируют запустить "тотальную инвентаризацию" всего оборонного комплекса страны.
СПРАВКА. Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) – главная логистическая организация Североатлантического альянса, созданная после объединения нескольких ведомств. Участниками являются все государства-члены НАТО. Агентство объединяет в одной организации логистику, закупки, обеспечивает общие международные решения для заинтересованных сторон. Штаб-квартира NSPA находится в Капеллене (Люксембург), оперативные центры расположены во Франции, Венгрии и Италии.
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