Резников обратился к башкирам: Нет причины, почему вы должны погибать на путинской войне

Министр обороны Алексей Резников написал обращение к башкирскому народу, призвав забрать домой солдат, воюющих сегодня в составе российской армии против Украины.

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Глава Минобороны отметил, что Республика Башкортостан могла бы быть "одним из наиболее благополучных регионов РФ", но является – одним из первых по количеству потерь российских оккупантов в войне против Украины.

При этом, как указал Резников, нет никакой причины, почему башкиры, в принципе, должны умирать вдали от своего дома, нет никакой проблемы башкирского народа, причиной которой стала бы Украина или украинцы.

"Гибель и превращение в калек тысяч башкиров на путинской войне не приблизит башкирский народ ни к одной цели. Ни относительно национального развития, ни благосостояния. Это абсурд, который создает негативные последствия для народа на поколения вперед", – подчеркнул чиновник.

Министр обороны призвал башкиров забрать своих людей из Украины.

"Кремль уже проиграл эту войну. Совместно мы заставим его отказаться от имперских амбиций. Чем раньше это произойдет – тем больше жизней удастся спасти", – подытожил Резников.

23 мая 2023 года Генштаб ВСУ обновил статистику потерь России: с начала вторжения украинские защитники уничтожили 204 360 оккупантов.

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