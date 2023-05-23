Резніков звернувся до башкирів: Немає жодної причини, чому ви мусите гинути на путінській війні

Міністр оборони Олексій Резніков написав звернення до башкирського народу, закликавши забрати додому солдатів, які нині воюють у складі російської армії проти України.

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Глава Міноборони зазначив, що Республіка Башкортостан могла б бути "одним із найбільш благополучних регіонів РФ", а натомість – одна із перших за кількістю втрат російських окупантів у війні проти України.

Водночас, як вказав Резніков, немає жодної причини, чому башкири в принципі мають помирати далеко від свого дому, немає жодної проблеми башкирського народу, причиною якої стала б Україна чи українці.

"Загибель та перетворення на калік тисяч башкирів на путінській війні не наблизить башкирський народ до жодної мети. Ні щодо національного розвитку, ні щодо добробуту. Це абсурд, який створює негативні наслідки для народу на покоління вперед", – підкреслив посадовець.

Міністр оборони закликав башкирів забрати своїх людей з України.

"Кремль уже програв цю війну. Спільно ми змусимо його відмовитись від імперських амбіцій. Чим раніше це станеться – тим більше життів вдасться врятувати", – підсумував Резніков.

23 травня 2023 року Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат Росії: від початку вторгнення українські захисники знищили 204 360 окупантів.

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