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Резников показал аэропорт в Чернобаевке, обратил внимание россиян на три буквы вывески

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 14:18
Резников показал аэропорт в Чернобаевке, обратил внимание россиян на три буквы вывески - Фото
Фото: @rmaslovskiy_photo

Министр обороны Алексей Резников опубликовал фото из разрушенного аэропорта в Чернобаевке. Соответствующие снимки и комментарий к ним глава Минобороны опубликовал в Twitter.

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Резников написал, что он сфотографирован на фоне остатков вывески международного аэропорта "ХЕРСОН" в Чернобаевке.

"Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины", – написал министр обороны.

Он добавил, что в этом убедились многие из россиян, которые "удобряют поля вокруг".

Резников показал аэропорт в Чернобаевке, обратил внимание россиян на три буквы вывески

Смотрите также: Разбитая российская техника, вертолеты и руины: видео из легендарной Чернобаевки

Россияне сосредотачивали в Чернобаевке большое количество техники, в том числе и вертолеты, и ВСУ регулярно наносили по ним удары с начала полномасштабного вторжения РФ.

После освобождения Чернобаевки советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину сказал, что "сериал "Чернобаевка" закрыт". По его словам, всего было около 34 "серий".

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Наталія Медведєва
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Алексей Резников война чернобаевка
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