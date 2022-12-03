Резников показал аэропорт в Чернобаевке, обратил внимание россиян на три буквы вывески

Министр обороны Алексей Резников опубликовал фото из разрушенного аэропорта в Чернобаевке. Соответствующие снимки и комментарий к ним глава Минобороны опубликовал в Twitter.

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Резников написал, что он сфотографирован на фоне остатков вывески международного аэропорта "ХЕРСОН" в Чернобаевке.

"Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика – и это единственное, что они могут получить от Украины", – написал министр обороны.

Он добавил, что в этом убедились многие из россиян, которые "удобряют поля вокруг".

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Россияне сосредотачивали в Чернобаевке большое количество техники, в том числе и вертолеты, и ВСУ регулярно наносили по ним удары с начала полномасштабного вторжения РФ.

После освобождения Чернобаевки советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину сказал, что "сериал "Чернобаевка" закрыт". По его словам, всего было около 34 "серий".

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Наталія Медведєва

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