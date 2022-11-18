Резников показал украинскую "броню", анонсировал новые разработки, в том числе для женщин

В 2023 году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все Силы обороны высококачественными бронежилетами и ​​шлемами, а импорт средств защиты "может стать точечным дополнением". Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников, показав экземпляры продукции украинского производства, "соответствующие четвертому и шестому классу защиты по стандартам НАТО".

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По его словам, пока еще в Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент для средств защиты, "поскольку нет соответствующих технологий в химпромышленности".

"Уверен, со временем и эту проблему отечественный бизнес решит", – добавил он.

Резников сообщил, что разработан бронежилет специально и для защитниц – с учетом анатомических особенностей: "Ему нет аналогов. После завершения цикла испытаний он пойдет в войска".

Помимо этого, тестируется бронежилет шестого класса защиты "с керамическими плитами и рядом новаций, которые снижают нагрузку на спину, позволяют одним движением быстро сбросить защиту".

"Он легок и надежен. Убежден, эти продукты могут стать конкурентными на международном рынке", – подчеркнул глава Минобороны.

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В целом, написал министр, усилия направлены на "значительное упрощение" процесса испытаний и принятия образцов на вооружение или для поставок.

По словам Резникова, на весь киевский гарнизон этой зимой "официально был в резерве один шлем" и "стартовать пришлось именно в такой реальности". Теперь, на 17 ноября, сформирован резерв для ВСУ на >200 000 бронежилетов и >100 000 шлемов.

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Євген Пилипенко

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