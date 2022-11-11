ВСУ должны достичь стандартов НАТО де-факто до того, как Украину примут де-юре – Резников
Вооруженные Силы Украины должны достичь необходимых критериев, которые де-факто обеспечат членство в НАТО, не дожидаясь пока страны Альянса согласуют прием Украине де-юре. Об этом говорится в годовом отчете министра обороны Алексея Резникова, находящемся в распоряжении LIGA.net.
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Министр обороны заявил, что стратегическая цель Украины неизменна.
"Силы обороны Украины, в первую очередь – Вооруженные Силы Украины, должны приобрести необходимые оборонные способности для гарантированной защиты государства от военных угроз, двигаясь курсом реформ, направленных на достижение военных критериев для обеспечения членства в НАТО де-факто, не ожидая момента формирования политического консенсуса членов Альянса по принятию Украины де-юре", – говорится в отчете.
Полный текст документа:
- Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
- Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы 2 октября опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
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