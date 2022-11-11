UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ должны достичь стандартов НАТО де-факто до того, как Украину примут де-юре – Резников

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 20:40
ВСУ должны достичь стандартов НАТО де-факто до того, как Украину примут де-юре – Резников - Фото
Алексей Резников (фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины должны достичь необходимых критериев, которые де-факто обеспечат членство в НАТО, не дожидаясь пока страны Альянса согласуют прием Украине де-юре. Об этом говорится в годовом отчете министра обороны Алексея Резникова, находящемся в распоряжении LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр обороны заявил, что стратегическая цель Украины неизменна.

"Силы обороны Украины, в первую очередь – Вооруженные Силы Украины, должны приобрести необходимые оборонные способности для гарантированной защиты государства от военных угроз, двигаясь курсом реформ, направленных на достижение военных критериев для обеспечения членства в НАТО де-факто, не ожидая момента формирования политического консенсуса членов Альянса по принятию Украины де-юре", – говорится в отчете.

Полный текст документа:

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы 2 октября опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников ВСУ нато минобороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 