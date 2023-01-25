Резников после разговора с Остином анонсировал "больше хороших новостей"
25.01.2023, 17:57
Алексей Резников (фото: EPA)
Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином и пообещал "больше хороших новостей" в ближайшее время. Об этом он написал в Twitter.
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"Обсудили итоги Рамштайн 8, дальнейшее усиление ВСУ, в том числе поставку танков и обслуживание нового вооружения. Больше хороших новостей будет в ближайшее время. У нас есть полное доверие и сильная поддержка США. Вместе до победы!" – написал Резников.
- Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.
- США могут объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе, пишет WSJ. Это, скорее всего, будет нескоро. Пентагон пока не подтверждает.
- Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и научить их использованию.
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