Резников: Постановление Рады о местных выборах – правильное, но преждевременное

Вице-премьер подчеркнул, что принимать те или иные решения по постановлению о местных выборах – исключительно прерогатива парламента

Проявить "коллективную мудрость" и принять решение, которое подтвердило бы, что Украина считает минский процесс безальтернативной площадкой для переговоров, призвал Верховную Раду вице-премьер-министр Алексей Резников во время выступления в парламенте.

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Резников назвал постановление Рады о местных выборах, из-за которого Россия заблокировала переговоры в минском формате, политически очень правильным и полностью созвучным его собственной позиции. Но тактически его положения – преждевременны, считает вице-премьер.

"Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли им наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. Заблокирован ли переговорный процесс? Да, в большой степени он заблокирован", – заявил Резников.

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Резников подчеркнул, что принимать то или иное решение по постановлению – исключительно прерогатива парламента, и об этом было заявлено во время последней встречи политических советников лидеров нормандской четверки. Он отметил, что будет понятно, если Рада не захочет менять постановление под давлением страны-агрессора.

В то же время, Резников призвал Раду "проявить коллективную мудрость" и принять некое другое решение, "которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса как на данный момент безальтернативной площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней".

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По его словам, такое решение даст важный сигнал западным партнерам Украины и международным посредникам из ОБСЕ. Оно могло бы расширить поле маневра для работы украинской делегации в ТКГ.

Также Резников заявил, что 4 пункт постановления Рады о местных выборах действительно противоречит 9 пункту минских соглашений в том, что касается последовательности выборов и взятия под контроль границы.

Денис Юдин

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