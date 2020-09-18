Резников: Постановление Рады о местных выборах – правильное, но преждевременное
Вице-премьер подчеркнул, что принимать те или иные решения по постановлению о местных выборах – исключительно прерогатива парламента
Проявить "коллективную мудрость" и принять решение, которое подтвердило бы, что Украина считает минский процесс безальтернативной площадкой для переговоров, призвал Верховную Раду вице-премьер-министр Алексей Резников во время выступления в парламенте.
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Резников назвал постановление Рады о местных выборах, из-за которого Россия заблокировала переговоры в минском формате, политически очень правильным и полностью созвучным его собственной позиции. Но тактически его положения – преждевременны, считает вице-премьер.
"Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли им наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. Заблокирован ли переговорный процесс? Да, в большой степени он заблокирован", – заявил Резников.
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Резников подчеркнул, что принимать то или иное решение по постановлению – исключительно прерогатива парламента, и об этом было заявлено во время последней встречи политических советников лидеров нормандской четверки. Он отметил, что будет понятно, если Рада не захочет менять постановление под давлением страны-агрессора.
В то же время, Резников призвал Раду "проявить коллективную мудрость" и принять некое другое решение, "которое подчеркнет восприятие Украиной минского процесса как на данный момент безальтернативной площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней".
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По его словам, такое решение даст важный сигнал западным партнерам Украины и международным посредникам из ОБСЕ. Оно могло бы расширить поле маневра для работы украинской делегации в ТКГ.
Также Резников заявил, что 4 пункт постановления Рады о местных выборах действительно противоречит 9 пункту минских соглашений в том, что касается последовательности выборов и взятия под контроль границы.
- 19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.
- 20 августа Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде, чтобы изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже. Позже Кравчук уточнил, что такие изменения не означают проведения выборов в ОРДЛО, как и переноса выборов на остальной территории Украины.
- 31 августа спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу.
- 12 сентября, по итогам встречи в Берлине, представитель РФ заявил, что якобы была достигнута договоренность о внесении изменений в постановление Рады. Резников опроверг факт каких-либо обещаний со стороны Украины.
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