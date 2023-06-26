Резников считает, что 2023 год "изменит правила игры" в войне: Я чувствую, что мы победим

Министр обороны Алексей Резников заявил, что 2023 год "изменит правила игры" в войне России против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, он чувствует, что Украина победит в войне, так как сражается за свою страну.

"Этот год изменит правила игры. Мы должны — это наша идея. Многие люди надеются, что идея верна", — заявил министр.

В том же интервью глава ведомства сказал, что Вооруженные Силы Украины еще не наносили главного удара в наступлении на южном направлении.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

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