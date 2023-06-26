UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников считает, что 2023 год "изменит правила игры" в войне: Я чувствую, что мы победим

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 07:17
Резников считает, что 2023 год
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что 2023 год "изменит правила игры" в войне России против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По его словам, он чувствует, что Украина победит в войне, так как сражается за свою страну. 

"Этот год изменит правила игры. Мы должны — это наша идея. Многие люди надеются, что идея верна", — заявил министр.

В том же интервью глава ведомства сказал, что Вооруженные Силы Украины еще не наносили главного удара в наступлении на южном направлении. 

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резниковвойнаминоборонынаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 