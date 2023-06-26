Резников считает, что 2023 год "изменит правила игры" в войне: Я чувствую, что мы победим
26.06.2023, 07:17
Алексей Резников (Фото: EPA)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что 2023 год "изменит правила игры" в войне России против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.
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По его словам, он чувствует, что Украина победит в войне, так как сражается за свою страну.
"Этот год изменит правила игры. Мы должны — это наша идея. Многие люди надеются, что идея верна", — заявил министр.
В том же интервью глава ведомства сказал, что Вооруженные Силы Украины еще не наносили главного удара в наступлении на южном направлении.
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- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.
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