RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Резніков вважає, що 2023 рік "змінить правила гри" у війні: Я відчуваю, що ми переможемо

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 07:17
Резніков вважає, що 2023 рік
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 2023 рік "змінить правила гри" у війні Росії проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

За його словами, він відчуває, що Україна переможе у війні, бо бореться за свою країну.

"Цей рік змінить правила гри. Ми повинні — це наша ідея. Багато людей сподіваються, що ідея вірна", — заявив міністр.

У тому самому інтерв'ю глава відомства сказав, що Збройні сили України ще не завдавали головного удару у наступі на південному напрямку.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

Читайте також: Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаміноборониОлексій Резніковнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 