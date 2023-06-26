Резніков вважає, що 2023 рік "змінить правила гри" у війні: Я відчуваю, що ми переможемо

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 2023 рік "змінить правила гри" у війні Росії проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

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За його словами, він відчуває, що Україна переможе у війні, бо бореться за свою країну.

"Цей рік змінить правила гри. Ми повинні — це наша ідея. Багато людей сподіваються, що ідея вірна", — заявив міністр.

У тому самому інтерв'ю глава відомства сказав, що Збройні сили України ще не завдавали головного удару у наступі на південному напрямку.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.

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