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Резников: ВСУ добиваются больших результатов на поле боя. Они доведут дело до конца

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 20:49
Резников: ВСУ добиваются больших результатов на поле боя. Они доведут дело до конца - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины добиваются "больших результатов" на поле боя. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

По его словам, разговор с Остином был "очень продуктивным" — они сверили часы  накануне очередного заседания стран-союзников в формате "Рамштайн" 15 июня, а также обсудили текущую ситуацию на передовой и нужды ВСУ.
Он отметил, что Силы обороны "добиваются больших результатов на поле боя".
"При содействии США и других членов коалиции они доведут дело до конца и продолжат развиваться в одну из сильнейших армий мира. Идем вперед к нашей общей победе", — заявил Резников.

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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