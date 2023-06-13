Резников: ВСУ добиваются больших результатов на поле боя. Они доведут дело до конца
13.06.2023, 20:49
Алексей Резников (Фото: EPA)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины добиваются "больших результатов" на поле боя. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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По его словам, разговор с Остином был "очень продуктивным" — они сверили часы накануне очередного заседания стран-союзников в формате "Рамштайн" 15 июня, а также обсудили текущую ситуацию на передовой и нужды ВСУ.
Он отметил, что Силы обороны "добиваются больших результатов на поле боя".
"При содействии США и других членов коалиции они доведут дело до конца и продолжат развиваться в одну из сильнейших армий мира. Идем вперед к нашей общей победе", — заявил Резников.
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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