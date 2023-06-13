Резников: ВСУ добиваются больших результатов на поле боя. Они доведут дело до конца

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины добиваются "больших результатов" на поле боя. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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По его словам, разговор с Остином был "очень продуктивным" — они сверили часы накануне очередного заседания стран-союзников в формате "Рамштайн" 15 июня, а также обсудили текущую ситуацию на передовой и нужды ВСУ.

Он отметил, что Силы обороны "добиваются больших результатов на поле боя".

"При содействии США и других членов коалиции они доведут дело до конца и продолжат развиваться в одну из сильнейших армий мира. Идем вперед к нашей общей победе", — заявил Резников.

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