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Резніков: ЗСУ досягають великих результатів на полі бою. Вони доведуть справу до кінця

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13.06.2023, 20:49
Резніков: ЗСУ досягають великих результатів на полі бою. Вони доведуть справу до кінця - Фото
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України домагаються "великих результатів" на полі бою. Про це він повідомив у телефонній розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

За його словами, розмова з Остіном була "дуже продуктивною" — вони звірили годинник напередодні чергового засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн" 15 червня, а також обговорили поточну ситуацію на передовій та потреби ЗСУ.

Він зазначив, що Сили оборони "досягають великих результатів на полі бою".

"За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися як одна з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги", — заявив Резніков.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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