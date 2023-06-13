Резніков: ЗСУ досягають великих результатів на полі бою. Вони доведуть справу до кінця

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України домагаються "великих результатів" на полі бою. Про це він повідомив у телефонній розмові з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, розмова з Остіном була "дуже продуктивною" — вони звірили годинник напередодні чергового засідання країн-союзників у форматі "Рамштайн" 15 червня, а також обговорили поточну ситуацію на передовій та потреби ЗСУ.

Він зазначив, що Сили оборони "досягають великих результатів на полі бою".

"За сприяння США та інших членів коаліції вони доведуть справу до кінця і продовжать розвиватися як одна з найсильніших армій світу. Йдемо вперед до нашої спільної перемоги", — заявив Резніков.

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.