РФ активизировала кампанию по изображению Украины "террористическим государством" — ISW

Россия активизировала пропагандистскую кампанию, которая нацелена на ложное изображение Украины как "террористического государства". Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что россияне активизировали эту информационную операцию, чтобы создать информационные условия для противодействия попытками объявить Россию государством-террористом.

Институт приводит в пример сообщения российских пропагандистов о том, что Федеральная служба безопасности РФ задержала "украинских диверсантов", которые "планировали теракты" в Свердловской, Брянской и Московской областях.

Таким образом, утверждения россиян об "украинских террористах" согласуются с попыткой установить противодействие признанию РФ террористическим государством, особенно после массированных ударов по критической инфраструктуре Украины.

Информационное пространство РФ также может создавать условия для оправдания дальнейших массированных ударов по украинским тылам, а российские власти могут создавать условия для фальшивых нападений на Россию, выдаваемых за террористические акты, совершенные Украиной, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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