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РФ активизировала кампанию по изображению Украины "террористическим государством" — ISW

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 10:44
РФ активизировала кампанию по изображению Украины
Последствия взрыва на Крымском мосту (Фото: скриншот с видео)

Россия активизировала пропагандистскую кампанию, которая нацелена на ложное изображение Украины как "террористического государства". Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что россияне активизировали эту информационную операцию, чтобы создать информационные условия для противодействия попытками объявить Россию государством-террористом.

Институт приводит в пример сообщения российских пропагандистов о том, что Федеральная служба безопасности РФ задержала "украинских диверсантов", которые "планировали теракты" в Свердловской, Брянской и Московской областях. 

Таким образом, утверждения россиян об "украинских террористах" согласуются с попыткой установить противодействие признанию РФ террористическим государством, особенно после массированных ударов по критической инфраструктуре Украины. 

Информационное пространство РФ также может создавать условия для оправдания дальнейших массированных ударов по украинским тылам, а российские власти могут создавать условия для фальшивых нападений на Россию, выдаваемых за террористические акты, совершенные Украиной, резюмировали в сводке. 

Читайте также: Кулеба: Путина никто не "провоцировал" на ракетный террор. Нужно перестать повторять этот бред

Дмитро Гриниченко
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война пропаганда дезинформация isw
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