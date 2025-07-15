РФ атаковали дроны. Взрывы раздавались в Липецкой, Ростовской областях и Воронеже – видео

В российском Минобороны сообщили о якобы сбитых 55 беспилотниках

Российский Воронеж (иллюстративное фото: пропагандистские СМИ)

15 июля несколько регионов России подверглись атакам дронов. Взрывы прогремели в Липецкой, Ростовской областях и в Воронеже.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что противовоздушная оборона в пригороде Воронежа и в одном из районов области якобы сбила несколько беспилотников.

По данным российского чиновника, пострадавших и разрушений, по всей видимости, нет, однако он отметил, что "режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также написал, что противовоздушная оборона якобы отразила ночную воздушную атаку, уничтожив беспилотники в Верхнедонском районе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил атаку дронов. По его словам, в Добринском районе беспилотник якобы упал рядом с частным жилым домом.

В Ельце на территории промышленной зоны также упал беспилотник, написал российский чиновник.

Российский пропагандистский Telegram-канал Astra сообщает, что в районе завода "Энергия" виднеется дым.

Справка "Энергия" – один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планировки и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы. Завод не раз "Энергия" – один из крупнейших в России производителей химических источников тока. Предприятие является единственным производителем батарей для модулей планировки и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы. Завод не раз находился под атакой беспилотников.

В общей сложности над российскими регионами силами ПВО было сбито 55 беспилотников, заявили в Минобороны РФ.