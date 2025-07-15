РФ атаковали дроны. Взрывы раздавались в Липецкой, Ростовской областях и Воронеже – видео
15 июля несколько регионов России подверглись атакам дронов. Взрывы прогремели в Липецкой, Ростовской областях и в Воронеже.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что противовоздушная оборона в пригороде Воронежа и в одном из районов области якобы сбила несколько беспилотников.
По данным российского чиновника, пострадавших и разрушений, по всей видимости, нет, однако он отметил, что "режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется".
Губернатор Ростовской области Василий Голубев также написал, что противовоздушная оборона якобы отразила ночную воздушную атаку, уничтожив беспилотники в Верхнедонском районе.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил атаку дронов. По его словам, в Добринском районе беспилотник якобы упал рядом с частным жилым домом.
В Ельце на территории промышленной зоны также упал беспилотник, написал российский чиновник.
Российский пропагандистский Telegram-канал Astra сообщает, что в районе завода "Энергия" виднеется дым.
В общей сложности над российскими регионами силами ПВО было сбито 55 беспилотников, заявили в Минобороны РФ.
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