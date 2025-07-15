Росію атакували дрони. Вибухи лунали в Липецькій, Ростовській областях та Воронежі – відео

У російському Міноборони відзвітували про нібито 55 збитих безпілотників

Російський Вороніж (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

15 липня кілька областей Росії атакували дрони. Вибухи пролунали в Липецькій, Ростовській областях та в Воронежі.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що протиповітряна оборона в передмісті Воронежа й одному з районів області нібито знищила кілька дронів.

За даними російського чиновника, постраждалих і руйнувань нібито немає, проте він зазначив, що "режим небезпеки атаки дронів в регіоні зберігається".

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також написав, що протиповітряна оборона нібито відбила вночі повітряну атаку, знищивши безпілотники у Верхньодонському районі.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив атаку дронів. За його словами, у Добринському районі дрон нібито впав поруч із приватним житловим будинком.

У Єльці на території промзони також впав безпілотник, написав російський чиновник.

Натомість російський пропагандистський Telegram-канал Astra повідомляє, що в районі заводу "Енергія" видніється дим.

Довідка "Енергія" – один із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Завод неодноразово "Енергія" – один із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планування та корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Завод неодноразово перебував під атакою безпілотників

Загалом над російськими регіонами силами ППО нібито було знищено 55 дронів, заявили в Міноборони РФ.