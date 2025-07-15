Росію атакували дрони. Вибухи лунали в Липецькій, Ростовській областях та Воронежі – відео
15 липня кілька областей Росії атакували дрони. Вибухи пролунали в Липецькій, Ростовській областях та в Воронежі.
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що протиповітряна оборона в передмісті Воронежа й одному з районів області нібито знищила кілька дронів.
За даними російського чиновника, постраждалих і руйнувань нібито немає, проте він зазначив, що "режим небезпеки атаки дронів в регіоні зберігається".
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також написав, що протиповітряна оборона нібито відбила вночі повітряну атаку, знищивши безпілотники у Верхньодонському районі.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив атаку дронів. За його словами, у Добринському районі дрон нібито впав поруч із приватним житловим будинком.
У Єльці на території промзони також впав безпілотник, написав російський чиновник.
Натомість російський пропагандистський Telegram-канал Astra повідомляє, що в районі заводу "Енергія" видніється дим.
Загалом над російськими регіонами силами ППО нібито було знищено 55 дронів, заявили в Міноборони РФ.
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