РФ атакует север Украины, чтобы нельзя было перебросить силы – экс-спикер Генштаба

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Постоянные российские обстрелы северных областей Украины – это способ сдержать в этих регионах часть украинских войск, заявил для текста LIGA.net бывший спикер Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев.

"Силы обороны вынуждены оставаться там, поэтому Генштаб не имеет возможности эти ресурсы переместить на другие, более важные участки фронта", – пояснил он.

По словам Селезнева, российский диктатор Владимир Путин и в дальнейшем будет искать слабые места в украинской обороне.

"Обратите внимание, его инфильтрация в направлении над Добропольем дала о себе знать. Враг туда буквально запихнул все подразделения 51 общей военной армии, пытаясь расширить свой плацдарм и масштабировать успех. Не получилось", – пояснил аналитик.

В то же время, отметил он, российская армия "давит везде", поскольку имеет ограниченные крайние сроки: "Когда начнутся ливни и спадет "зеленка" (Зеленые листья с деревьев. – Ред.), им будет еще сложнее выводить свои мотоциклы и легковушки, чтобы преодолевать kill-зону".

Также Селезнев добавил, что вряд ли Путин отказался от плана создать "буферную зону" в северных областях Украины, граничащих с РФ: реализовать этот план весной 2024-го не удалось, однако попытки этого будут продолжаться.