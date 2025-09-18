РФ атакує північ України, аби не можна було перекинути сили на інші ділянки – ексречник Генштабу

Сили оборони вимушені лишатися на півночі через удари окупантів, заявив аналітик Селезньов

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Постійні російські обстріли північних областей України – це спосіб стримати у цих регіонах частину українських військ, заявив для тексту LIGA.net колишній речник Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов.

"Сили оборони вимушені лишатись там, тож Генштаб не має можливості ці ресурси перемістити на інші, більш важливі ділянки фронту", – пояснив він.

За словами Селезньова, російський диктатор Володимир Путін і надалі шукатиме слабкі місця в українській обороні.

"Зверніть увагу, його інфільтрація в напрямку над Добропіллям далася взнаки. Ворог туди буквально запхав всі підрозділи 51 загальної військової армії, намагаючись розширити свій плацдарм і масштабувати успіх. Не вийшло", – пояснив аналітик.

Водночас, зауважив він, російська армія "тисне всюди", оскільки має обмежені крайні строки: "Коли почнуться зливи й спаде "зеленка" (Зелене листя з дерев. – Ред.), їм буде ще складніше виводити свої мотоцикли та легковики, щоб долати kill-зону".

Також Селезньов додав, що навряд чи Путін відмовився від плану створити "буферну зону" у північних областях України, що межують з РФ: реалізувати цей план навесні 2024-го не вдалося, проте спроби цього триватимуть.