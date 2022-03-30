РФ будет компенсировать снижение наземного маневра ракетными ударами – разведка Британии

Британская разведка прогнозирует, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать снижение наземного маневра массированными артиллерийскими и ракетными ударами. Об этом сообщается в сводке Минобороны Великобритании.

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В ведомстве заявили, что российские части, понеся большие потери, были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для реорганизации и пополнения запасов.

В разведке отмечают, что такая деятельность оказывает дополнительное давление на и без того напряженное положение российской логистики, а также демонстрирует трудности, с которыми сталкивается РФ при реорганизации своих частей.

Заявление России о задаче выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, скорее всего, является молчаливым признанием того, что РФ изо всех сил пытается поддерживать более чем одну важную ось продвижения, добавили в разведке.

В Генштабе ВСУ считают, что Россия не отказалась от идеи окружения Киева и проводит под столицей ротацию.

В Пентагоне тоже не видят реального отхода войск России от Киева: "Мы считаем, что это перегруппировка, а не настоящий отход".

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Оксана Житнюк

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