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РФ будет компенсировать снижение наземного маневра ракетными ударами – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 08:55
РФ будет компенсировать снижение наземного маневра ракетными ударами – разведка Британии - Фото
Ракета дальнего действия (Фото - ЕРА)

Британская разведка прогнозирует, что Россия, вероятно, продолжит компенсировать снижение наземного маневра массированными артиллерийскими и ракетными ударами. Об этом сообщается в сводке Минобороны Великобритании.

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В ведомстве заявили, что российские части, понеся большие потери, были вынуждены вернуться в Беларусь и Россию для реорганизации и пополнения запасов.

В разведке отмечают, что такая деятельность оказывает дополнительное давление на и без того напряженное положение российской логистики, а также демонстрирует трудности, с которыми сталкивается РФ при реорганизации своих частей.

Заявление России о задаче выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, скорее всего, является молчаливым признанием того, что РФ изо всех сил пытается поддерживать более чем одну важную ось продвижения, добавили в разведке.

Читайте также: Неудачи РФ под Киевом не значат скорой победы, по городам будут бить до конца – Арестович

Оксана Житнюк
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