РФ хочет производить больше ракет-гибридов "Гром-1". Разведка назвала, сколько есть сейчас
Россия сейчас имеет в запасе около 200 управляемых авиационных ракет "Гром-1", одной из которых в конце июня пыталась атаковать Днепр. Об этом LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки в ответ на информационный запрос.
С 2023 по 2025 год россияне произвели около 300 КАР "Гром-1". Основные предприятия расположены в городе Королев Московской области и городе Дзержинск Нижегородской области.
В разведке отметили, что враг планирует увеличить объемы производства ракет-гибридов "Гром-1" и выйти на показатель 300 единиц в год.
- Осенью 2024 года Россия ударила дважды по Харькову, вероятно, гибридом ракеты и бомбы "Гром-Е1". Произошло это в октябре и ноябре.
- Впервые по Днепру этой ракетой враг пытался ударить 28 июня 2025 года – это подтвердил глава ОВА. В Воздушных силах сообщили, что ракета пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города.
- В разведке назвали характеристики этой ракеты-гибрида.
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