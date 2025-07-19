Росія планує збільшити виробництво ракет-гібридів "Гром-1". Розвідка назвала, скільки є зараз
Росія наразі має у запасі близько 200 керованих авіаційних ракет "Гром-1", однією з яких наприкінці червня намагалася атакувати Дніпро. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на інформаційний запит.
З 2023 року по 2025 рік росіяни виробили близько 300 КАР "Гром-1". Основні підприємства розташовані у місті Корольов Московської області та місті Дзержинськ Нижегородської області.
У розвідці зазначили, що ворог планує збільшити обсяги виробництва ракет-гібридів "Гром- 1 та вийти на показник 300 одиниць на рік.
- Восени 2024 року Росія вдарила двічі по Харкову, ймовірно, гібридом ракети та бомби "Грім-Е1". Сталося це в жовтні та в листопаді.
- Вперше по Дніпру цією ракетою ворог намагався вдарити 28 червня 2025 року – це підтвердив голова ОВА. У Повітряних силах повідомили, що ракета пролетіла понад 100 км та була збита протиповітряною обороною за межами міста.
- У розвідці назвали характеристики цієї ракети-гібрида.
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