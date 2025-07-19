Росія планує збільшити виробництво ракет-гібридів "Гром-1". Розвідка назвала, скільки є зараз

Ракет "Гром-Е1" (Фото: ресурси окупантів)

Росія наразі має у запасі близько 200 керованих авіаційних ракет "Гром-1", однією з яких наприкінці червня намагалася атакувати Дніпро. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на інформаційний запит.

З 2023 року по 2025 рік росіяни виробили близько 300 КАР "Гром-1". Основні підприємства розташовані у місті Корольов Московської області та місті Дзержинськ Нижегородської області.

У розвідці зазначили, що ворог планує збільшити обсяги виробництва ракет-гібридів "Гром- 1 та вийти на показник 300 одиниць на рік.