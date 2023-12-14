РФ может производить и ремонтировать до 150 танков в месяц, больше, чем Европа — союзники

Гарисонс заявил, что в войне побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия

Российский танк Т-90 (Фото: EPA)

Государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц. Об этом он сообщил на Рижском форуме безопасности, цитирует его Delfi со ссылкой на агентство LETA.

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По его словам, за месяц враг может произвести и отремонтировать около 100-150 танков, и это "гораздо больше", чем может сделать Европа.

"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети поставок работали быстро и точно", — сказал Гарисонс.

Он отметил, что можно увеличить количество солдат, но необходимы вооружения, танки и другие образцы техники.

"Для победы необходима военная индустриальная база, которую Европейский Союз по-прежнему может увеличить", — заявил чиновник.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

Страны ЕС произвели только половину из обещанных снарядов для Украины – Reuters.

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