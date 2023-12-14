РФ може виробляти й ремонтувати до 150 танків на місяць, більше, ніж Європа — союзники

Гарісонс заявив, що у війні перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки і зброї

Російський танк Т-90 (Фото: EPA)

Державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс заявив, що Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць. Про це він повідомив на Ризькому безпековому форумі, цитує його Delfi з посиланням на агенцію LETA.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, за місяць ворог може зробити й відремонтувати близько 100-150 танків, і це "набагато більше", ніж може зробити Європа.

"Якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки і зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко й точно", — сказав Гарісонс.

Він зазначив, що можна збільшити кількість солдатів, але потрібні озброєння, танки й інші зразки техніки.

"Для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку Європейський Союз, як і раніше, може збільшити", — заявив чиновник.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

Країни ЄС виготовили лише половину з обіцяних снарядів для України – Reuters.

Читайте також: Зеленський: Постачання 155-мм снарядів скоротилося через Ізраїль. Це життя, кожен воює сам