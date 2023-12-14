РФ може виробляти й ремонтувати до 150 танків на місяць, більше, ніж Європа — союзники
Російський танк Т-90 (Фото: EPA)

Державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс заявив, що Росія здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць. Про це він повідомив на Ризькому безпековому форумі, цитує його Delfi з посиланням на агенцію LETA.

За його словами, за місяць ворог може зробити й відремонтувати близько 100-150 танків, і це "набагато більше", ніж може зробити Європа.

"Якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки і зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко й точно", — сказав Гарісонс.

Він зазначив, що можна збільшити кількість солдатів, але потрібні озброєння, танки й інші зразки техніки.

"Для перемоги необхідна військова індустріальна база, яку Європейський Союз, як і раніше, може збільшити", — заявив чиновник.

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