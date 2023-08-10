РФ не является доминантой в Черном море, наибольшая угроза: носитель "Калибров" – аналитик
Россия уже давно не является доминантой в Черном море, но ее флот все равно представляет опасность пусков ракет. Об этом рассказал военный аналитик Петр Черник в Military Media Center.
"Турецкий флот, не говоря уже о тех подразделениях от НАТО, которые там находятся, гораздо более мощные. Это более 10 подлодок, более 10 фрегатов и достаточно большое семейство корветов", – сказал он.
Однако российский Черноморский флот все еще представляет опасность, особенно в вопросах пусков ракет, отметил Черник.
По мнению аналитика, самым опасным судном этого флота является дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая является носителем ракетного комплекса "Калибр".
"Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Точные тактико-технические характеристики ракет на вооружении ВС РФ неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). Стартовая масса ракеты – 1500-2000 кг, из них боевой части – 200-450 кг.
Недавно был ликвидирован командир подлодки Б-265 "Краснодар" проекта "Варшавянка". Эта лодка принадлежит к Черноморской дивизии подлодок, которая наносит удары по мирным городам Украины крылатыми ракетами "Калибр".
- В начале августа Черник выдвинул версию, что ударами по портам Украины захватчики хотят убедить Запад вступить с Россией в "зерновые" переговоры.
- 6 августа оккупанты атаковали аэродром в Староконстантинове, в том числе ракетами "Калибр", запущенными с Черного моря.
- В ночь на 27 июля Россия атаковала крылатыми ракетами "Калибр" портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате чего погиб местный житель.
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