РФ не является доминантой в Черном море, наибольшая угроза: носитель "Калибров" – аналитик

Россия уже давно не является доминантой в Черном море, но ее флот все равно представляет опасность пусков ракет. Об этом рассказал военный аналитик Петр Черник в Military Media Center.

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"Турецкий флот, не говоря уже о тех подразделениях от НАТО, которые там находятся, гораздо более мощные. Это более 10 подлодок, более 10 фрегатов и достаточно большое семейство корветов", – сказал он.

Однако российский Черноморский флот все еще представляет опасность, особенно в вопросах пусков ракет, отметил Черник.

По мнению аналитика, самым опасным судном этого флота является дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая является носителем ракетного комплекса "Калибр".

СПРАВКА. Подлодки серии 636 "Варшавянка" и ее модификации являются основным классом построенных в России неатомных подлодок. В РФ построено пять таких судов, которые вместо части ракет могут переносить ракеты "Калибр".



"Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Точные тактико-технические характеристики ракет на вооружении ВС РФ неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). Стартовая масса ракеты – 1500-2000 кг, из них боевой части – 200-450 кг.



Недавно Подлодки серии 636 "Варшавянка" и ее модификации являются основным классом построенных в России неатомных подлодок. В РФ построено пять таких судов, которые вместо части ракет могут переносить ракеты "Калибр"."Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Точные тактико-технические характеристики ракет на вооружении ВС РФ неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). Стартовая масса ракеты – 1500-2000 кг, из них боевой части – 200-450 кг.Недавно был ликвидирован командир подлодки Б-265 "Краснодар" проекта "Варшавянка". Эта лодка принадлежит к Черноморской дивизии подлодок, которая наносит удары по мирным городам Украины крылатыми ракетами "Калибр".

В начале августа Черник выдвинул версию, что ударами по портам Украины захватчики хотят убедить Запад вступить с Россией в "зерновые" переговоры.

6 августа оккупанты атаковали аэродром в Староконстантинове, в том числе ракетами "Калибр", запущенными с Черного моря.

В ночь на 27 июля Россия атаковала крылатыми ракетами "Калибр" портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате чего погиб местный житель.

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