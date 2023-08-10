Росія не є домінантою у Чорному морі, найбільша загроза: носій "Калібрів" – аналітик

Росія вже давно не є домінантою у Чорному морі, але її флот все одно становить небезпеку щодо пусків ракет. Про це розповів військовий аналітик Петро Черник у Military Media Center.

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"Турецький флот, не кажучи вже про ті підрозділи від НАТО, які там знаходяться, набагато потужніші. Це понад 10 підводних човнів, понад 10 фрегатів і доволі велике сімейство корветів", – сказав він.

Проте російський Чорноморський флот все ще становить небезпеку, особливо у питаннях щодо пусків ракет, зауважив Черник.

На думку аналітика, найнебезпечнішим судном цього флоту є дизель-електричний підводний човен класу "Варшавянка", який є носієм ракетного комплексу "Калібр".

ДОВІДКА. Підводні човни серії 636 "Варшавянка" і його модифікації є основним класом збудованих у Росії неатомних підводних човнів. У РФ побудовано п'ять таких суден, які замість частини ракет можуть переносити ракети "Калібр".



"Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Точні тактико-технічні характеристики ракет на озброєнні ЗС РФ невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). Стартова маса ракети – 1500-2000 кг, з них бойової частини – 200-450 кг



Нещодавно Підводні човни серії 636 "Варшавянка" і його модифікації є основним класом збудованих у Росії неатомних підводних човнів. У РФ побудовано п'ять таких суден, які замість частини ракет можуть переносити ракети "Калібр"."Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Точні тактико-технічні характеристики ракет на озброєнні ЗС РФ невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). Стартова маса ракети – 1500-2000 кг, з них бойової частини – 200-450 кгНещодавно був ліквідований командир підводного човна Б-265 "Краснодар" проєкту "Варшавянка". Цей човен належить до Чорноморської дивізії підводних човнів, яка завдає ударів по мирних містах України крилатими ракетами "Калібр".

На початку серпня Черник висунув версію, що ударами по портах України загарбники хочуть переконати Захід вступити з Росією у "зернові" переговори.

6 серпня окупанти атакували аеродром у Старокостянтинові, зокрема ракетами "Калібр", запущеними з Чорного моря.

У ніч проти 27 липня Росія атакувала крилатими ракетами "Калібр" портову інфраструктуру в Одеській області, внаслідок чого загинув місцевий житель.

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