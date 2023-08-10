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Росія не є домінантою у Чорному морі, найбільша загроза: носій "Калібрів" – аналітик

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 12:37
Росія не є домінантою у Чорному морі, найбільша загроза: носій
Петро Черник (Фото: Military Media Center)

Росія вже давно не є домінантою у Чорному морі, але її флот все одно становить небезпеку щодо пусків ракет. Про це розповів військовий аналітик Петро Черник у Military Media Center.

"Турецький флот, не кажучи вже про ті підрозділи від НАТО, які там знаходяться, набагато потужніші. Це понад 10 підводних човнів, понад 10 фрегатів і доволі велике сімейство корветів", – сказав він.

Проте російський Чорноморський флот все ще становить небезпеку, особливо у питаннях щодо пусків ракет, зауважив Черник.

На думку аналітика, найнебезпечнішим судном цього флоту є дизель-електричний підводний човен класу "Варшавянка", який є носієм ракетного комплексу "Калібр".

ДОВІДКА. Підводні човни серії 636 "Варшавянка" і його модифікації є основним класом збудованих у Росії неатомних підводних човнів. У РФ побудовано п'ять таких суден, які замість частини ракет можуть переносити ракети "Калібр".

"Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Точні тактико-технічні характеристики ракет на озброєнні ЗС РФ невідомі, як і максимальна дальність польоту далекобійного варіанту (орієнтовно ~2500 км). Стартова маса ракети – 1500-2000 кг, з них бойової частини – 200-450 кг

Нещодавно був ліквідований командир  підводного човна Б-265 "Краснодар" проєкту "Варшавянка". Цей човен належить до Чорноморської дивізії підводних човнів, яка завдає ударів по мирних містах України крилатими ракетами "Калібр".
  • На початку серпня Черник висунув версію, що ударами по портах України загарбники хочуть переконати Захід вступити з Росією у "зернові" переговори.
  • 6 серпня окупанти атакували аеродром у Старокостянтинові, зокрема ракетами "Калібр", запущеними з Чорного моря.
  • У ніч проти 27 липня Росія атакувала крилатими ракетами "Калібр" портову інфраструктуру в Одеській області, внаслідок чого загинув місцевий житель. 

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Артем Джеріпа
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