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Навіщо Росія б'є по портах України: версія військового аналітика ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 14:51
Навіщо Росія б'є по портах України: версія військового аналітика ЗСУ - Фото
Результати удару РФ по порту Ізмаїла (Фото - Одеська ОВА)

Ударами по портах України окупанти хочуть переконати Захід вступити з Росією у "зернові" переговори. Таку версію висунув військовий аналітик полковник Петро Черник, повідомляє Military Media Center.

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Черник вважає, що "росіяни хочуть примусити колективний Захід сісти з ними за стіл переговорів у частині зернової угоди".

Для цього, вважає він, окупанти сильно підіймають ставки".

Ухвалений Кремлем підхід викликаний тим, що український експорт зернобобових культур закриває суттєву частку світових потреб, каже Черник, і тому зрив постачання українського зерна може призвести до зростання цін і навіть "голодних бунтів" в Африці, чого Захід закономірно хотів би уникнути.

Експерт наголошує, що з точки зору Кремля "це абсолютно виправдані дії", проте він сумнівається в тому, що Росія досягне потрібного їй результату.

Сьогодні повідомлялося, що ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% після того, як Росія завдала нічного удару дронами-камікадзе по порту Ізмаїла, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства.

Читайте також: Росіяни зруйнували морвокзал Ізмаїла. Його відреставрували лише чотири роки тому – фото

Сергій Бережний
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