Навіщо Росія б'є по портах України: версія військового аналітика ЗСУ
Ударами по портах України окупанти хочуть переконати Захід вступити з Росією у "зернові" переговори. Таку версію висунув військовий аналітик полковник Петро Черник, повідомляє Military Media Center.
Черник вважає, що "росіяни хочуть примусити колективний Захід сісти з ними за стіл переговорів у частині зернової угоди".
Для цього, вважає він, окупанти сильно підіймають ставки".
Ухвалений Кремлем підхід викликаний тим, що український експорт зернобобових культур закриває суттєву частку світових потреб, каже Черник, і тому зрив постачання українського зерна може призвести до зростання цін і навіть "голодних бунтів" в Африці, чого Захід закономірно хотів би уникнути.
Експерт наголошує, що з точки зору Кремля "це абсолютно виправдані дії", проте він сумнівається в тому, що Росія досягне потрібного їй результату.
Сьогодні повідомлялося, що ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4% після того, як Росія завдала нічного удару дронами-камікадзе по порту Ізмаїла, оскільки трейдери стурбовані перспективами продовження постачання українського продовольства.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. У той же день Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.
- З 19 до 23 липня Росія щодня атакувала ракетами та дронами Одесу та українські порти на Чорноморському узбережжі.
- 26 липня розвідка Британії повідомила, що Росія, мабуть, надіслала корвет для перехоплення чорноморських транспортів.
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