Зачем Россия бьет по портам Украины: версия военного аналитика ВСУ
Ударами по портам Украины оккупанты хотят убедить Запад вступить с Россией в "зерновые" переговоры. Такую версию выдвинул военный аналитик полковник Петр Черник, сообщает Military Media Center.
Черник считает, что "россияне хотят заставить коллективный Запад сесть с ними за стол переговоров по части зерновой сделки".
Для этого, полагает он, оккупанты "сильно поднимают ставки".
Принятый Кремлем подход вызван тем, что украинский экспорт зернобобовых культур закрывает существенную долю мировых потребностей, говорит Черник, и поэтому срыв поставок украинского зерна может привести к росту цен и даже "голодным бунтам" в Африке, чего Запад закономерно хотел бы избежать.
Эксперт подчеркивает, что с точки зрения Кремля "это абсолютно оправданные действия", однако он сомневается в том, что Россия добьется нужного ей результата.
Сегодня сообщалось, что цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% после того, как Россия нанесла ночной удар дронами-камикадзе по порту Измаила, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами продолжения поставок украинского продовольствия.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы. Она сообщила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. В тот же день Зеленский предложил ООН и Турции продолжить работу коридора без России.
- С 19 по 23 июля Россия ежедневно атаковала ракетами и дронами Одессу и украинские порты на Черноморском побережье.
- 26 июля разведка Британии сообщила, что Россия, видимо, послала корвет для перехвата черноморских транспортов.
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