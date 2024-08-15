РФ окапывается возле Льгова в Курской области: спутниковые снимки показали новую траншею

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

В сельской местности недалеко от города Льгов в Курской области появилась большая траншея – россияне окапываются от Сил обороны. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar, опубликованные CNN.

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На фото со спутника видны разные части траншеи, расположенные вблизи поселка Селекционный, в нескольких километрах к западу от Льгова. Отмечается, что траншею вырыли возле главной автомагистрали 38К-017 Курск – Льгов – Рыльск и железнодорожной линии.

Льгов находится примерно в 60 км от границы с Украиной по дороге и в 40 км от места, которые считают глубочайшим проникновением ВСУ вглубь страны-агрессора.

Фото: Maxar / CNN

Фото: Maxar / CNN

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

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