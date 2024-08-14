Траншея в 45 км от границы. Россияне укрепляют позиции в Курской области – фото

Ближайшая к границе с Украиной оборонная линия находится возле села Викторовка, на расстоянии 45 километров

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В связи с наступлением украинских войск, российские военные начали копать окопы на территории Курской области, сообщает OSINT-исследователь OSINTtechnical. Ближайшая к границе с Украиной траншея находится в 45 километрах.

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Согласно спутниковым снимкам, траншеи появились неподалеку от трассы Льгов-Суджа, примерно в полутора километрах от Суджи.

Ближайшая к границе Украины оборонная линия расположена возле села Викторовка, на расстоянии 45 километров.

Кроме того, российские военные роют окопы на пересечении трасс Селиховы Дворы — Иванино и Дьяконово — Суджа, недалеко от Курска, в 75 километрах от границы.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью.

12 августа Россия официально признала потерю 28 населенных пунктов в Курской области.

В тот же день Зеленский впервые публично заявил об операции Украины в российском регионе.

13 августа Сырский сообщил, что Украина контролирует более 70 населённых пунктов в Курской области.

Зеленский заявил, что в Курской области сдались в плен сотни российских военных.

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