Траншея за 45 км від кордону. Росіяни укріплюють позиції у Курській області – фото
У зв'язку з наступом українських військ, російські військові почали копати окопи на території Курської області, повідомляє OSINT-дослідник OSINTtechnical. Найближча до кордону з Україною траншея знаходиться на відстані 45 кілометрів.
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Згідно із супутниковими знімками, траншеї з'явилися неподалік траси Льгів-Суджа, приблизно за півтора кілометра від Суджі.
Найближча до кордону з Україною оборонна лінія розташована біля села Вікторівка, на відстані 45 кілометрів.
Крім того, російські військові риють окопи на перетині трас Селіхові Двори — Іваніно та Дияконово — Суджа, неподалік Курська, за 75 кілометрів від кордону.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.
- 6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.
- 12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.
- Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.
- 13 серпня Сирський повідомив, що Україна контролює понад 70 населених пунктів у Курській області.
- Зеленський заявив, що у Курській області здалися в полон сотні російський військових.
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