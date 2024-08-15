Росія окопується біля Льгова у Курській області: супутникові знімки показали нову траншею

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

У сільській місцевості неподалік міста Льгів у Курській області з'явилася велика траншея – росіяни окопуються від Сил оборони. Про це свідчать нові супутникові знімки Maxar, які опублікував CNN.

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На фото з супутника видно різні частини траншеї, розташовані поблизу селища Селекційний, за кілька кілометрів на захід від Льгова. Зазначається, що траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ – Льгов – Рильськ та залізничної лінії.

Льгів знаходиться приблизно за 60 км від кордону з Україною дорогою і за 40 км від місця, що вважають найглибшим проникненням ЗСУ вглиб країни-агресора.

Фото: Maxar / CNN

Фото: Maxar / CNN

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у російському регіоні.

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