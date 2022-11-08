РФ перебросила подразделение из Чечни под Херсон: оно уже мародерит – сводка Генштаба

Армия России разместила в Херсонской области подразделение из Чеченской Республики, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Отмечается, что подразделение из Чечни разместили в Новософиевке. Оно присоединилось к грабежу местных жителей и их домов.

Также сообщается, что в Энергодаре оккупанты усиливают контрразведывательные меры: собирают личные данные жителей, проверяют смартфоны, обходят дома и незаконно задерживают украинцев.

На Донбассе оккупанты пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За сутки украинские военные отбили атаки в районе Красногоровки, Бахмута, Иванграда, Опытного, Клещеевки, Марьинки, Павловки, Водяного, Майорска и Белогоровки.

Авиация за сутки нанесла 24 удара по оккупантам: в зону поражения попали 17 районов скопления сил и техники, семь позиций противовоздушной обороны. Украинская ПВО сбила самолет Су-25, беспилотник "Ланцет-3", четыре дрона "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы за сутки поразили пять пунктов управления, два района скопления сил и техники, два склада боеприпасов, два ЗРК и район огневых позиций артиллерии.

7 ноября сообщалось, что в Лисичанске накрыли кадыровцев: минус 30 российских оккупантов убитыми.

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Марко Сировой

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