РФ "почти отказалась" победить военным путем, поэтому давит ракетами – экс-разведчик MI6
Россия "почти отказалась" от идеи победить в войне против Украины военным путем. Из-за этого она прибегла к давлению с помощью ракетных ударов, заявил экс-разведчик британской службы MI6 Кристофер Стил в интервью Sky News.
"Россия почти отказалась от идеи выиграть эту войну военным путем в любом общепринятом понимании", – сказал он.
Он отметил, что с увеличением количества атак на "незначительные территории" Россия, похоже, использует "все запасы ракет".
Это делается для давления на Украину и на международное сообщество, пояснил Стил.
"То, что мы видим, фактически нападение на свободную торговлю. Путин, безусловно, имеет амбиции бросить вызов тому, как работает мировой рынок, и Западной системе, как он видит ее, управление в мире", – сказал он.
Стил объяснил, что РФ "не достигла своих целей ", а ее войска страдают от плохого морального духа и плохого руководства.
По его мнению, есть проблемы и в высшем командовании РФ, поскольку "ряд лучших генералов выступает против военных усилий".
"Это действительно важно и указывает на гораздо более глубокую проблему в российском верховном командовании, и мы не видим этих разногласий в Украине", – сказал Стил.
- 17 июля 2023 года РФ вышла из черноморской зерновой инициативы и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. После этого начались массированные атаки по Одесской и другим областям.
- 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе, что повлекло за собой жертвы среди местных жителей и разрушения.
- В 2021 году Стил предоставил властям США досье о возможном сговоре действующего на тот момент президента Трампа с российскими спецслужбами.
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