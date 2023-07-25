РФ "почти отказалась" победить военным путем, поэтому давит ракетами – экс-разведчик MI6

Россия "почти отказалась" от идеи победить в войне против Украины военным путем. Из-за этого она прибегла к давлению с помощью ракетных ударов, заявил экс-разведчик британской службы MI6 Кристофер Стил в интервью Sky News.

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"Россия почти отказалась от идеи выиграть эту войну военным путем в любом общепринятом понимании", – сказал он.

Он отметил, что с увеличением количества атак на "незначительные территории" Россия, похоже, использует "все запасы ракет".

Это делается для давления на Украину и на международное сообщество, пояснил Стил.

"То, что мы видим, фактически нападение на свободную торговлю. Путин, безусловно, имеет амбиции бросить вызов тому, как работает мировой рынок, и Западной системе, как он видит ее, управление в мире", – сказал он.

Стил объяснил, что РФ "не достигла своих целей ", а ее войска страдают от плохого морального духа и плохого руководства.

По его мнению, есть проблемы и в высшем командовании РФ, поскольку "ряд лучших генералов выступает против военных усилий".

"Это действительно важно и указывает на гораздо более глубокую проблему в российском верховном командовании, и мы не видим этих разногласий в Украине", – сказал Стил.

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