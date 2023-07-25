Росія "майже відмовилась" перемогти військовим шляхом, тому тисне ракетами – ексрозвідник MI6
Росія "майже відмовилась" від ідеї перемогти у війні проти України військовим шляхом. Через це вона вдалась до тиску за допомогою ракетних ударів, заявив ексрозвідник британської служби MI6 Крістофер Стіл в інтерв'ю Sky News.
"Росія майже відмовилася від ідеї виграти цю війну військовим шляхом у будь-якому загальноприйнятому розумінні", – сказав він.
Він зазначив, що зі збільшенням кількості атак на "незначні території" Росія, схоже, використовує "всі запаси ракет".
Це робиться для тиску на Україну та міжнародну спільноту, пояснив Стіл.
"Те, що ми бачимо, фактично є нападом на вільну торгівлю. Путін, безумовно, має амбіції кинути виклик тому, як працює світовий ринок, і Західній системі, як він її бачить, управління у світі", – сказав він.
Стіл пояснив, що РФ "не досягла своїх цілей", а її війська страждають від поганого морального духу та поганого керівництва.
На його думку, є проблеми й у вищому командуванні РФ, оскільки "низка найкращих генералів виступає проти військових зусиль".
"Це дійсно важливо і вказує на набагато глибшу проблему в російському верховному командуванні, і ми не бачимо цих розбіжностей в Україні", – сказав Стіл.
- 17 липня 2023 року РФ вийшла з чорноморської зернової ініціативи та заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Після цього почались масовані атаки по Одещині та іншим областям.
- 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі, це спричинило жертви серед місцевих мешканців та руйнування.
- У 2021 році Стіл надав владі США досьє щодо можливої змови чинного на той момент президента Трампа з російськими спецслужбами.
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