РФ придумала фейк об украинских мошенниках – "украли у израильтян $80 млн за 12 дней"
Российские Telegram-каналы распространяют видео с логотипом издания The Times of Israel, в котором утверждается, что украинцы под предлогом сбора денег на противовоздушную оборону якобы украли у граждан Израиля 80 миллионов долларов за 12 дней. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Как отметили в ЦПД, такого видео нет на официальных платформах The Times of Israel. Соответственно, информация, содержащаяся в этом видеоролике, является фейковой и не соответствует действительности.
"Распространяя подобную ложь, вражеская пропаганда пытается дискредитировать украинцев и усилить антиукраинские настроения за рубежом", – сообщили в Центре.
Это не первый случай, когда Россия распространяет подобные фейки. В 2023 году пропагандисты уже распространяли фейк о "украинских мошенниках, которые украли у граждан Израиля 30 миллионов долларов".
- Россия ведет против Украины активную дезинформационную кампанию, используя множество методов. В частности, подделывает официальные документы, снимает постановочные видео и пишет фейковые новости.
- 9 июня ЦПД предупредил о подготовке Россией масштабной информационной кампании против Украины и Запада, которая будет содержать обвинения ВСУ в "зверствах" и "террористических актах" на территории России.