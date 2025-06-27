РФ придумала фейк об украинских мошенниках – "украли у израильтян $80 млн за 12 дней"

Российская пропаганда распространила ложную информацию о якобы мошенничестве украинцев на десятки миллионов долларов в Израиле

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Российские Telegram-каналы распространяют видео с логотипом издания The Times of Israel, в котором утверждается, что украинцы под предлогом сбора денег на противовоздушную оборону якобы украли у граждан Израиля 80 миллионов долларов за 12 дней. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как отметили в ЦПД, такого видео нет на официальных платформах The Times of Israel. Соответственно, информация, содержащаяся в этом видеоролике, является фейковой и не соответствует действительности.

"Распространяя подобную ложь, вражеская пропаганда пытается дискредитировать украинцев и усилить антиукраинские настроения за рубежом", – сообщили в Центре.

Это не первый случай, когда Россия распространяет подобные фейки. В 2023 году пропагандисты уже распространяли фейк о "украинских мошенниках, которые украли у граждан Израиля 30 миллионов долларов".

Скриншот (Фото: ЦПД)