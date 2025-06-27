Росія поширила фейк про те, що українські шахраї обдурили ізраїльтян на $80 млн за 12 днів
Російські Telegram-канали поширюють відео з логотипом видання The Times of Israel, у якому стверджується, що українці під виглядом збору грошей на протиповітряну оборону нібито вкрали у громадян Ізраїлю $80 млн за 12 днів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Як зазначили в ЦПД, такого відео немає на офіційних платформах The Times of Israel. Відповідно, інформація, яку містить цей відеоролик, є фейковою та не відповідає дійсності.
"Поширюючи подібну брехню, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українців і посилити антиукраїнські настрої за кордоном", – повідомили в Центрі.
Це не перший випадок, коли Росія поширює подібні фейки. У 2023 році пропагандисти вже поширювали фейк про "українських шахраїв, які вкрали у громадян Ізраїлю $30 млн".
- Росія веде проти України активну дезінформаційну кампанію із використанням великої кількості методів. Зокрема, підробляє офіційні документи, знімає постановчі відео та пише фейкові новини.
- 9 червня ЦПД попередив про підготовку Росією масштабної інформаційної кампанії проти України та Заходу, що міститиме звинувачення ЗСУ у "звірствах" і "терактах" на території Росії.