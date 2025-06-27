Росія поширила фейк про те, що українські шахраї обдурили ізраїльтян на $80 млн за 12 днів

Російська пропаганда розповсюдила неправдиву інформацію про нібито шахрайство українців на десятки мільйонів доларів у Ізраїлі

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Російські Telegram-канали поширюють відео з логотипом видання The Times of Israel, у якому стверджується, що українці під виглядом збору грошей на протиповітряну оборону нібито вкрали у громадян Ізраїлю $80 млн за 12 днів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як зазначили в ЦПД, такого відео немає на офіційних платформах The Times of Israel. Відповідно, інформація, яку містить цей відеоролик, є фейковою та не відповідає дійсності.

"Поширюючи подібну брехню, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українців і посилити антиукраїнські настрої за кордоном", – повідомили в Центрі.

Це не перший випадок, коли Росія поширює подібні фейки. У 2023 році пропагандисти вже поширювали фейк про "українських шахраїв, які вкрали у громадян Ізраїлю $30 млн".

Скриншот (Фото: ЦПД)