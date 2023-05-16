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РФ снова била по гражданской инфраструктуре и атаковала Бахмут – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 19:16
РФ снова била по гражданской инфраструктуре и атаковала Бахмут – Генштаб - Фото
Фото - Генеральний штаб ЗСУ

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиаудары по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры, а также промышляют грабежом. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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За сутки армия РФ нанесла 27 ракетных и 37 авиационных ударов, провела около 20 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как уже ранее сообщалось, для ракетных ударов враг использовал шесть ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования С-400 и "Искандер-М". Все были уничтожены силами ПВО Украины. 

Еще две ракеты С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. В результате обстрелов населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области погибли и ранены гражданские, уничтожены частные жилые дома, больница и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Основные наступательные усилия захватчиков по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на этих участках за сутки произошли 44 боевых столкновения. Бахмут и Марьинка по-прежнему в центре военных действий.

Генштаб отмечает, что оккупанты продолжают грабить Украину и присваивать собранный урожай. Например, во временно оккупированной Феодосии похищенное зерно загружается сейчас на сирийское судно Souria. которое находится под санкциями.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и три удара по его ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения живой силы, три станции РЭБ, два состава боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов.

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня сообщила, что за несколько дней Силы обороны освободили к северу и югу от Бахмута территорию около 20 кв км, однако в самом Бахмуте враг несколько продвинулся. 
Сергей Бережной
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