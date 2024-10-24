РФ ударила полуторатонной бомбой ОДАБ-1500 по Купянску – есть погибшая и пострадавшие
Россияне нанесли авиационный удар по Купянску Харьковской области – погиб человек, десять пострадавших, сообщила областная прокуратура.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По данным следствия, атака произошла около 10:00 – по предварительным данным, оккупанты били термобарической полуторатонной бомбой ОГАБ-1500, боеприпас взорвался возле магазина на местном рынке.
Правоохранители сообщили о гибели 73-летней женщины, еще 10 человек ранены – семь женщин и трое мужчин, которых доставили в больницу.
Из-за удара повреждено двухэтажное торговое здание, киоски и остекление нежилых зданий, расположенных рядом, отметили в прокуратуре.
Открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
- В Воздушных силах сообщили, что защитники сбили 40 российских беспилотников, также захватчики атаковали Украину ракетами – те не достигли своих целей .
- Киевская городская военная администрация сообщила, что ПВО уничтожило около десятка российских дронов. В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых российских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий, сообщила обладминистрация.
- Ночью россияне атаковали Староконстантинов Хмельницкой области беспилотниками, а затем совершили повторный удар ракетами.