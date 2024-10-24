РФ ударила полуторатонной бомбой ОДАБ-1500 по Купянску – есть погибшая и пострадавшие

Из-за атаки возле магазина на местном рынке повреждены двухэтажное торговое здание, киоски и остекление нежилых зданий, расположенных рядом

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне нанесли авиационный удар по Купянску Харьковской области – погиб человек, десять пострадавших, сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, атака произошла около 10:00 – по предварительным данным, оккупанты били термобарической полуторатонной бомбой ОГАБ-1500, боеприпас взорвался возле магазина на местном рынке.

Правоохранители сообщили о гибели 73-летней женщины, еще 10 человек ранены – семь женщин и трое мужчин, которых доставили в больницу.

Из-за удара повреждено двухэтажное торговое здание, киоски и остекление нежилых зданий, расположенных рядом, отметили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура