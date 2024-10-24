Росія могла вдарити півторатонною бомбою ОДАБ-1500 по Куп'янську – є загибла та постраждалі

Через атаку біля магазину на місцевому ринку пошкоджено двоповерхову торгівельну будівлю, кіоски та скління нежитлових будівель, розташованих поруч

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни здійснили авіаційний удар по Куп'янську на Харківщині – загинула людина, десятеро постраждалих, повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, атака сталася близько 10:00 – попередньо, окупанти били термобаричною півторатонною бомбою ОДАБ-1500, боєприпас вибухнув біля магазина на місцевому ринку.

Правоохоронці повідомили про загибель 73-річної жінки, ще 10 людей поранено – сім жінок та троє чоловіків, котрих доправили до лікарні.

Через удар пошкоджено двоповерхову торгівельну будівлю, кіоски та скління нежитлових будівель, розташованих поруч, зазначили у прокуратурі.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Повітряних силах повідомили, що захисники збили 40 російських безпілотників, також загарбники атакували Україну ракетами – ті не досягли своїх цілей.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що ППО знищила близько десятка російських дронів. В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих російських цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств, повідомила обладміністрація.

Уночі росіяни атакували Старокостянтинів Хмельницької області безпілотниками, а згодом здійснили повторний удар ракетами.