РФ угрожает всем соседним государствам и ОБСЕ - постпред Украины

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Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для всех соседних государств и пространства ОБСЕ в целом. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания совета ОБСЕ в Вене, на котором глава миссии Мирослав Лайчак представил основные приоритеты Словацкого председательства в ОБСЕ на 2019 год, сообщает Укринформ.

"Россия представляет не только экзистенциальную угрозу Украине, продолжая свою агрессию и использование военной силы против моей страны, но и является огромной угрозой для всех соседних государств и пространства ОБСЕ в целом. Факты последних лет говорят сами за себя и не оставляют сомнений", - подчеркнул Прокопчук.

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Он считает, что необходимо сосредоточиться на критических вопросах общей безопасности, а не останавливаться на поиске так называемой "позитивной и объединяющей агенды" с государством-агрессором, "которая разрушает достижения десятилетий, и состоянии безопасности в Европе ".

"Мы убеждены, что принцип многосторонности может быть эффективным только при условии полного соблюдения согласованных основных норм и принципов, а не использоваться как меню a la carte", - заявил он.

Учитывая длительное грубое нарушение со стороны РФ принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности, Прокопчук призвал Словацкое председательство сосредоточить внимание на путях повышения эффективности ОБСЕ в таких случаях и использовании всех соответствующих механизмов и инструментов организации, чтобы прекратить эти нарушения.

10 января 2019 года министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что нельзя исключать вероятность вооруженного конфликта между государствами в Европе из-за поведения России.