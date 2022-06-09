РФ усилила подрывную деятельность в мире, чтобы сорвать поставки оружия Украине – Маляр

Россия активизировала подрывную деятельность своих спецслужб в разных странах мира, чтобы сорвать поставки вооружений в Украину. Об этом на брифинге сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, российские спецслужбы пытаются сорвать заключение контрактов на покупку вооружений и техники для Украины.

Также подрывная деятельность РФ направлена на срывы самих поставок оружия.

Маляр заявила, что Россия продолжает финансировать социальные, гуманитарные, политические и культурно-просветительские проекты в странах Европы.

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Дмитрий Гриниченко

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