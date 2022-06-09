РФ усилила подрывную деятельность в мире, чтобы сорвать поставки оружия Украине – Маляр
09.06.2022, 15:18
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)
Россия активизировала подрывную деятельность своих спецслужб в разных странах мира, чтобы сорвать поставки вооружений в Украину. Об этом на брифинге сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, российские спецслужбы пытаются сорвать заключение контрактов на покупку вооружений и техники для Украины.
Также подрывная деятельность РФ направлена на срывы самих поставок оружия.
Маляр заявила, что Россия продолжает финансировать социальные, гуманитарные, политические и культурно-просветительские проекты в странах Европы.
- Ранее советник главы ОП Подоляк заявил, что пророссийские лоббисты в Европе стали поднимать голову, предлагая подарить России юг и восток Украины.
- Также Подоляк раскритиковал издание The New York Times за статью, в которой редакция предположила, что Украине, скорее всего, придется пойти на территориальные уступки, чтобы остановить войну.
Читайте также: Годами работала на Газпром. Западная пресса нашла еще одного друга Путина в Германии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии