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РФ усилила подрывную деятельность в мире, чтобы сорвать поставки оружия Украине – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 15:18
РФ усилила подрывную деятельность в мире, чтобы сорвать поставки оружия Украине – Маляр - Фото
Анна Маляр (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Россия активизировала подрывную деятельность своих спецслужб в разных странах мира, чтобы сорвать поставки вооружений в Украину. Об этом на брифинге сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, российские спецслужбы пытаются сорвать заключение контрактов на покупку вооружений и техники для Украины.

Также подрывная деятельность РФ направлена на срывы самих поставок оружия. 

Маляр заявила, что Россия продолжает финансировать социальные, гуманитарные, политические и культурно-просветительские проекты в странах Европы. 

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Дмитрий Гриниченко
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поставки оружия российские спецслужбы
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