РФ вывела в Черное море ракетоносители "Калибров" после месячной паузы – Силы обороны юга

Силы обороны юга предупредили, что уровень ракетной опасности очень высок.

Ракетный удар по Киеву, 21 марта (Фото: КМВА)

Российская армия вывела в Черное море подлодки с крылатыми ракетами – это произошло после лунной паузы. Об этом сообщили в Силах обороны юга.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя", – отметили Силы обороны.

Также там отметили, что суммарный залп "Калибров" составляет до восьми ракет, а также уточнили, что остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования.

Силы обороны юга предупредили, что уровень ракетной опасности очень высокий.

Утром 21 марта россияне обстреляли Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Есть падение обломков в нескольких районах, горят автомобили.

Фото последствий удара по Киеву можно посмотреть по ссылке. В общей сложности россияне запустили по столице 31 крылатую и баллистическую ракету, противовоздушная оборона сбила все цели.

В результате ракетной атаки на Киев сгорел состав крупнейшего онлайн-ритейлера Украины Rozetka.

Также пострадал ряд предприятий пищевой промышленности, обеспечивающих продовольственную безопасность столицы.

Вечером работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали , как обнаружили в Шевченковском районе Киева боевую часть ракеты Х-101 возле одного из жилых домов и изъяли.

Смотрите также: Мобильная группа Сухопутных войск сбила российскую крылатую ракету из пулемета – видео