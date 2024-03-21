Росія вивела в Чорне море ракетоносії "Калібрів" після місячної паузи – Сили оборони півдня

Сили оборони півдня попередили, що рівень ракетної небезпеки дуже високий

Ракетний удар по Києву, 21 березня (Фото: КМВА)

Російська армія вивела в Чорне море підводні човни з крилатими ракетами – це сталося після місячної паузи. Про це повідомили у Силах оборони півдня.

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"Після паузи завдовжки в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії", – зазначили Сили оборони.

Також там наголосили, що сумарний залп "Калібрів" становить до восьми ракет, а також уточнили, що решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.

Сили оборони півдня попередили, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.

Зранку 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі.

Фото наслідків удару по Києву можна переглянути за посиланням. Загалом росіяни запустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Унаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.

Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці.

Ввечері працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як виявили у Шевченківському районі Києва бойову частину ракети Х-101 біля одного з житлових будинків та вилучили її.

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