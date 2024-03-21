Росія вивела в Чорне море ракетоносії "Калібрів" після місячної паузи – Сили оборони півдня
Російська армія вивела в Чорне море підводні човни з крилатими ракетами – це сталося після місячної паузи. Про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Після паузи завдовжки в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море два підводні ракетоносії", – зазначили Сили оборони.
Також там наголосили, що сумарний залп "Калібрів" становить до восьми ракет, а також уточнили, що решта ворожих кораблів перебувають у пунктах базування.
Сили оборони півдня попередили, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.
Зранку 21 березня росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі.
Фото наслідків удару по Києву можна переглянути за посиланням. Загалом росіяни запустили по столиці 31 крилату та балістичну ракету, протиповітряна оборона збила всі цілі.
- Унаслідок ракетної атаки на Київ згорів склад найбільшого онлайн-ритейлера України Rozetka.
- Також постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці.
- Ввечері працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали, як виявили у Шевченківському районі Києва бойову частину ракети Х-101 біля одного з житлових будинків та вилучили її.
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