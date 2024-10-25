Rheinmetall передал ВСУ 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder

Marder (Фото: Filip Singer/EPA)

Немецкий концерн Rheinmetall передал Вооруженным Силам Украины еще 20 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Поставки были назначены на конец третьего квартала 2024 года. Общее количество боевых машин, отправленных в Украину по соглашению о так называемом "кольцевом обмене", достигнет около 200 единиц. Из них более сотни составляют именно модели Marder 1A3.

Компания Rheinmetall впервые получила заказы на поставку этих БМП еще в марте 2023 года.

Соглашение о кольцевом обмене также предусматривает поставку двузначного количества других единиц техники – боевых машин пехоты Marder и основных боевых танков Leopard. Последняя партия в размере 20 БМП Marder, предоставленная Украине, была заказана и профинансирована правительством Германии.

Боевые машины Marder 1A3, предоставленные ВСУ, оснащены современным лазерным дальномером, что позволяет повысить точность поражения целей на поле боя. Marder является одной из наиболее проверенных оружейных систем в мире. Она была разработана для Бундесвера, Германия имеет на вооружении около 300 единиц.