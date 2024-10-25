Rheinmetall передав ЗСУ 20 додаткових бойових машин піхоти Marder

Marder (Фото: Filip Singer/EPA)

Німецький концерн Rheinmetall передав Збройним Силам України ще 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомила пресслужба компанії.

Постачання було призначене на кінець третього кварталу 2024 року. Загальна кількість бойових машин, відправлених в Україну за угодою про так званий "кільцевий обмін", досягне близько 200 одиниць. З них понад сотню становлять саме моделі Marder 1A3.

Компанія Rheinmetall вперше отримала замовлення на постачання цих БМП ще в березні 2023 року.

Угода про кільцевий обмін також передбачає постачання двозначної кількості інших одиниць техніки – бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard. Остання партія в розмірі 20 БМП Marder, надана Україні, була замовлена та профінансована урядом Німеччини.

Бойові машини Marder 1A3, надані ЗСУ, оснащені сучасним лазерним далекоміром, що дає змогу підвищити точність ураження цілей на полі бою. Marder є однією з найбільш перевірених систем зброї у світі. Вона була розроблена для Бундесверу, Німеччина має на озброєнні близько 300 одиниць.