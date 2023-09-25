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Роспропаганда выдумала "уничтожение Leopard с немецким экипажем". В Берлине отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 06:24
Роспропаганда выдумала
Танк Leopard (Фото: EPA)

В министерстве обороны Германии отреагировали на фейк российской пропаганды о якобы "уничтожении танка Leopard с немецким экипажем" и опровергли подобные сообщения. Об этом в ведомстве заявили в комментарии Deutsche Welle.

По словам официальных представителей Минобороны ФРГ, в Украине нет немецких танковых экипажей. 

Перед этим в российских пропагандистских медиа написали, что "разведчики армии РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем". 

Ранее стало известно, что Канада предоставит больше танков Leopard 2 в связи с взятыми в июне обязательствами помочь в техническом обслуживании в Польше танков, предоставленных союзниками. 

  • Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1, заявили в Минобороны 19 сентября.
  • 21 сентября Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5.
  • Министр обороны Дании признал, что часть танков Leopard прибыла в Украину с дефектами. 

Читайте также: Der Spiegel: Украина отказалась от бракованных немецких танков Leopard. Это уже второй случай

Дмитрий Гриниченко
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