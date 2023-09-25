Роспропаганда выдумала "уничтожение Leopard с немецким экипажем". В Берлине отреагировали

В министерстве обороны Германии отреагировали на фейк российской пропаганды о якобы "уничтожении танка Leopard с немецким экипажем" и опровергли подобные сообщения. Об этом в ведомстве заявили в комментарии Deutsche Welle.

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По словам официальных представителей Минобороны ФРГ, в Украине нет немецких танковых экипажей.

Перед этим в российских пропагандистских медиа написали, что "разведчики армии РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем".

Ранее стало известно, что Канада предоставит больше танков Leopard 2 в связи с взятыми в июне обязательствами помочь в техническом обслуживании в Польше танков, предоставленных союзниками.

Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1, заявили в Минобороны 19 сентября.

21 сентября Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5.

Министр обороны Дании признал, что часть танков Leopard прибыла в Украину с дефектами.

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