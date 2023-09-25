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Роспропаганда вигадала "знищення Leopard з німецьким екіпажем". У Берліні відреагували

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 06:24
Роспропаганда вигадала
Танк Leopard (Фото: EPA)

У міністерстві оборони Німеччини відреагували на фейк російської пропаганди про нібито "знищення танка Leopard з німецьким екіпажем" та спростували подібні повідомлення. Про це у відомстві заявили у коментарі Deutsche Welle.

За словами офіційних представників Міноборони ФРН, в Україні немає німецьких танкових екіпажів.

Перед цим у російських пропагандистських медіа написали, що "розвідники армії РФ знищили танк Leopard із повністю німецьким екіпажем".

Раніше стало відомо, що Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку із взятими у червні зобов'язаннями допомогти у технічному обслуговуванні в Польщі танків, наданих союзниками.

  • Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЄА та 30 німецьких машин Leopard 1, заявили у Міноборони 19 вересня.
  • 21 вересня Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5.
  • Міністр оборони Данії визнав, що частина танків Leopard прибула до України із дефектами.

Читайте також: Der Spiegel: Україна відмовилася від бракованих німецьких танків Leopard. Це вже другий випадок

Дмитро Гриниченко
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