Роспропаганда вигадала "знищення Leopard з німецьким екіпажем". У Берліні відреагували

У міністерстві оборони Німеччини відреагували на фейк російської пропаганди про нібито "знищення танка Leopard з німецьким екіпажем" та спростували подібні повідомлення. Про це у відомстві заявили у коментарі Deutsche Welle.

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За словами офіційних представників Міноборони ФРН, в Україні немає німецьких танкових екіпажів.

Перед цим у російських пропагандистських медіа написали, що "розвідники армії РФ знищили танк Leopard із повністю німецьким екіпажем".

Раніше стало відомо, що Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку із взятими у червні зобов'язаннями допомогти у технічному обслуговуванні в Польщі танків, наданих союзниками.

Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЄА та 30 німецьких машин Leopard 1, заявили у Міноборони 19 вересня.

21 вересня Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5.

Міністр оборони Данії визнав, що частина танків Leopard прибула до України із дефектами.

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