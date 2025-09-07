Российская армия ударила по мосту через Днепр в Кременчуге
Российские войска в ночь на 7 сентября атаковали мост через Днепр в Кременчуге. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
По словам мэра, переправа находится на балансе Укрзалізниці. Сейчас ожидаются выводы экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации.
Малецкий отметил, что сейчас движение по мосту невозможно – он перекрыт.
Он также добавил, что на время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города.
Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, роддомов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий.
- Россия ударила по Украине в ночь на 7 августа 805 дронами и 13 ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 751 вражескую цель.
- В результате вражеской атаки в Киеве повреждены многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. В результате атаки погибли два человека, среди них младенец. Еще 15 человек пострадали.
- Также в Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в здании Кабмина.
Комментарии (0)