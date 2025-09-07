Российская армия ударила по мосту через Днепр в Кременчуге

Из-за вражеского удара движение по мосту через Днепр в Кременчуге перекрыто

Мост в Кременчуге через Днепр (Фото: wikipedia.org)

Российские войска в ночь на 7 сентября атаковали мост через Днепр в Кременчуге. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По словам мэра, переправа находится на балансе Укрзалізниці. Сейчас ожидаются выводы экспертов относительно масштаба разрушений и возможности его дальнейшей эксплуатации.

Малецкий отметил, что сейчас движение по мосту невозможно – он перекрыт.

Он также добавил, что на время перекрытия моста принимаются все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности на обоих берегах города.

Уже отработаны алгоритмы работы медицинской сферы, скорой помощи, роддомов, служб экстренного реагирования и коммунальных предприятий.